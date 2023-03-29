Стеф Карри и Клэй Томпсон в 3-й раз каждый реализовали по 250 3-очковых за сезон

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Игроки «Голден Стэйт» Стефен Карри и Клэй Томпсон в 3-й раз за время выступления в НБА каждый реализовали по 250 3-очковых за сезон.

На счету Томпсона после победного матча с «Новым Орлеаном» 278 точных дальних бросков в текущей регулярке, что является его личным рекордом. Карри добрался до отметки в 250 3-очковых во встрече с «Пеликанс», в которой 8 раз отличался из-за дуги.

Подобное достижение ранее покорялось Карри и Томпсону в сезонах 15/16 и 16/17. Помимо них ни одному дуэту одноклубников не удавалось выдать такую статистику.

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2 комментария

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Руслан Ушанлы
14 игр разницы сделали своё дело, плюс Клей здорово прибавил после оллстарс. Сегодня во второй половине вообще появился проблеск чемпионской игры. Зацепить бы этот настрой)
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Kemlo
Что сказать,сплэш-братья,если бы не травмы обоих,могло быть 5-6
+3
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