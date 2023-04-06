«Мне так не показалось». Кавай прервал вопрос репортера о важности матча с «Лейкерс»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в своей холодной манере ответил на вопрос журналиста о важности прошедшей встречи с «Лейкерс» (125:118).

– Была ли эта игра самой значимой из всех матчей против «Лейкерс» с момента твоего переезда в Лос-Анджелес?

– Мне так не показалось.

– Когда столько всего поставлено на карту, ты не...

– Мне так не показалось, – перебил репортера Кавай.

«Клипперс» сместили «Голден Стэйт» с 5-го места на Западе, у обеих команд 42 победы и 38 поражений. «Лейкерс» – на 7-й строчке (41-39).

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3 комментария

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Максим Макеев
Ответ xamer 9
Конечно не показалось. Просто так сложилось, что с НОП Кавай сыграл 41 минуту, потом с ЛАЛ 42 минуты. Причём столько минут не проводил на паркете уже 10 лет. Не показалось.
ну с перерывом 3 дня конечно
но действительно сыгранул терминатора😎
+2
0
+2
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Максим Макеев
ну а чего ему роботу
+1
0
+1
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xamer 9
Конечно не показалось. Просто так сложилось, что с НОП Кавай сыграл 41 минуту, потом с ЛАЛ 42 минуты. Причём столько минут не проводил на паркете уже 10 лет. Не показалось.
+9
-2
+7
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