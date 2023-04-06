«Мне так не показалось». Кавай прервал вопрос репортера о важности матча с «Лейкерс»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в своей холодной манере ответил на вопрос журналиста о важности прошедшей встречи с «Лейкерс» (125:118).
– Была ли эта игра самой значимой из всех матчей против «Лейкерс» с момента твоего переезда в Лос-Анджелес?
– Мне так не показалось.
– Когда столько всего поставлено на карту, ты не...
– Мне так не показалось, – перебил репортера Кавай.
«Клипперс» сместили «Голден Стэйт» с 5-го места на Западе, у обеих команд 42 победы и 38 поражений. «Лейкерс» – на 7-й строчке (41-39).
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