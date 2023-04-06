«Мне так не показалось». Кавай прервал вопрос репортера о важности матча с «Лейкерс»

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в своей холодной манере ответил на вопрос журналиста о важности прошедшей встречи с « » (125:118).

– Была ли эта игра самой значимой из всех матчей против «Лейкерс» с момента твоего переезда в Лос-Анджелес?

– Мне так не показалось.

– Когда столько всего поставлено на карту, ты не...

– Мне так не показалось, – перебил репортера .

« » сместили «Голден Стэйт» с 5-го места на Западе, у обеих команд 42 победы и 38 поражений. «Лейкерс» – на 7-й строчке (41-39).

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР