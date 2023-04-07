Чарльз Баркли: «Кавай все показал «Лейкерс». Он король Лос-Анджелеса»
Эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что победа «Клипперс» над «Лейкерс» в среду имеет важное символическое значение.
Баркли: «Лейкерс» ничего не добились. Ничего не добились...
Кенни Смит: Они добились. Им удалось подняться с 13-го на 7-е место.
Баркли: Кавай выгнал их с арены во время дерби. Он все показал «Лейкерс». Он показал, кто король Лос-Анджелеса.
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При всём респекте к Каваю, но пока его эпоха в LA это постоянные травмы и легендарный слив в баббле, на этом всё
Старички в лице пола и дюранта, могут не доиграть весь по. Но в первом раунде они будут в огне.
Так что лак этой победой, приблизил вылет в первом раунде.
А Лейкерс зарубятся с мемфисом, конечно тоже совсем не подарок, но будем честны , на западе подарков в целом нет, разве что НОП или минесота с 8 места. А если Даллас чудом влетит в по, то абсолютно все матчи будут равными.
А единственный явный фаворит, это как раз Финикс. с которым Лейкерс сможет встретиться лишь в финале конфы.