Эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что победа « » над «Лейкерс» в среду имеет важное символическое значение.

Баркли: «Лейкерс» ничего не добились. Ничего не добились...

: Они добились. Им удалось подняться с 13-го на 7-е место.

Баркли: выгнал их с арены во время дерби. Он все показал « ». Он показал, кто король Лос-Анджелеса.

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