Чарльз Баркли: «Кавай все показал «Лейкерс». Он король Лос-Анджелеса»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Чарльз Баркли Кенни Смит Кавай Ленард Баскетбол

Эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что победа «Клипперс» над «Лейкерс» в среду имеет важное символическое значение.

Баркли: «Лейкерс» ничего не добились. Ничего не добились...

Кенни Смит: Они добились. Им удалось подняться с 13-го на 7-е место.

Баркли: Кавай выгнал их с арены во время дерби. Он все показал «Лейкерс». Он показал, кто король Лос-Анджелеса.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ Артём Альбрехт
Лейкерс после выездного матча в Юте с овертаймом, меньше чем через сутки против свежего Кавая и Пауэлла в огне который все попал, и то едва не вытащили)) ну не прям новый король Лос Анджелеса.
Едва не вытащили?)) С -20 ушли только в самой концовке, когда все уже было ясно и когда Паруса откровенно булки расслабили. Пауэлл, который в "огне", попал только 8 из 15 и 1 из 4 трехи..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Вот уж всем королям король. Играет даже меньше Дэвиса. В ПО как обычно сломается. А потом будут говорить, ну если бы мы были здоровы всех бы порвали.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Локальный успех, даже свой исторический выход в финал конфы два года назад Клипперс по сути без Ленарда оформили.
При всём респекте к Каваю, но пока его эпоха в LA это постоянные травмы и легендарный слив в баббле, на этом всё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ lugovoy.sanya
Прикольно будет, если Лак отлетят Финиксу в первом раунде, а Лал пройдут Денвер. Что он потом запоет?
Пусть Лал для начала плей-ин пройдут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllInMePls
Играть с финиксом в первом раунде это жесть.
Старички в лице пола и дюранта, могут не доиграть весь по. Но в первом раунде они будут в огне.
Так что лак этой победой, приблизил вылет в первом раунде.
А Лейкерс зарубятся с мемфисом, конечно тоже совсем не подарок, но будем честны , на западе подарков в целом нет, разве что НОП или минесота с 8 места. А если Даллас чудом влетит в по, то абсолютно все матчи будут равными.
А единственный явный фаворит, это как раз Финикс. с которым Лейкерс сможет встретиться лишь в финале конфы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Альбрехт
Лейкерс после выездного матча в Юте с овертаймом, меньше чем через сутки против свежего Кавая и Пауэлла в огне который все попал, и то едва не вытащили)) ну не прям новый король Лос Анджелеса.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lugovoy.sanya
Прикольно будет, если Лак отлетят Финиксу в первом раунде, а Лал пройдут Денвер. Что он потом запоет?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максимов
Норман Пауэлл, затащивший игру : " ну да ,ну да, пошел я ..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Как бы на ремонт до следующего сезона вашего короля не отправили
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий