Егор Дёмин реализовал свой первый 2-очковый бросок в НБА
Российский защитник «Нетс» впервые забил с ближней дистанции.
В матче против «Филадельфии» Егор Дёмин воспользовался заслоном, прошел под кольцо и набрал 2 очка через центрового «Сиксерс» Андре Драммонда.
До этого попадания все попытки броска россиянина в НБА были трехочковыми.
Дёмин закончил встречу с 5 очками (2 из 4 с игры, 1 из 2 из-за дуги) и 2 передачами за 15,5 минуты на паркете.
«Бруклин» разгромно уступил «Филадельфии» – 105:129.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
