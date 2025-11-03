Егор Дёмин реализовал свой первый 2-очковый бросок в НБА

Российский защитник «Нетс» впервые забил с ближней дистанции.

В матче против «Филадельфии» Егор Дёмин воспользовался заслоном, прошел под кольцо и набрал 2 очка через центрового «Сиксерс» Андре Драммонда .

До этого попадания все попытки броска россиянина в НБА были трехочковыми.

Дёмин закончил встречу с 5 очками (2 из 4 с игры, 1 из 2 из-за дуги) и 2 передачами за 15,5 минуты на паркете.

«Бруклин » разгромно уступил «Филадельфии» – 105:129.