«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» Джей Джей Редик пришел в ярость от игры Джексона Хэйса

Главный тренер «Лейкерс» был очень недоволен Хэйсом.

В одном из эпизодов четвертой четверти матча против «Майами» Джей Джей Редик увидел неправильное смещение от Джексона Хэйса , приведшее к двум легким очкам для соперника.

Тренер тут же взял тайм-аут и высказал свое недовольство Хэйсу.

«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» – попали в трансляцию слова Редика.

«Лейкерс » смогли довести матч до победы – 130:120.