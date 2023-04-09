Чонси Биллапс: «Нам нужно больше баланса в составе и больше высоких игроков»

Главный тренер « » рассказал, как нужно изменить состав команды, чтобы стать лучше в следующем сезоне.

«Нам нужно сбалансировать состав. Нам нужно больше баланса в составе и больше высоких игроков. Мы играли маленькой пятеркой весь сезон. Нам нужно больше высоких игроков и больше опыта.

Мы одна из самых молодых команд в лиге. Трудно выиграть таким образом, практически невозможно. Мы рассмотрим эти вопросы. В следующем сезоне мы будем намного лучше», – сказал Биллапс.

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