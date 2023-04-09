Чонси Биллапс: «Нам нужно больше баланса в составе и больше высоких игроков»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс рассказал, как нужно изменить состав команды, чтобы стать лучше в следующем сезоне.
«Нам нужно сбалансировать состав. Нам нужно больше баланса в составе и больше высоких игроков. Мы играли маленькой пятеркой весь сезон. Нам нужно больше высоких игроков и больше опыта.
Мы одна из самых молодых команд в лиге. Трудно выиграть таким образом, практически невозможно. Мы рассмотрим эти вопросы. В следующем сезоне мы будем намного лучше», – сказал Биллапс.
«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок
Комментарии