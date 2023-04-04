Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Панатинаикос»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Колоссос Баскетбол

«Колоссос» примет «Панатинаикос»

Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Колоссос» примет «Панатинаикос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Панатинаикос
Дата проведения
4 апреля, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 21-0, Панатинаикос – 15-5, Перистери – 13-8, ПАОК – 12-9, АЕК – 12-9, Промитеас – 12-9, Колоссос – 10-10,  Арис – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-16, Кардицас – 4-17, Ионикос – 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий