Чемпионат Греции. «Колоссос» примет «Панатинаикос»
«Колоссос» примет «Панатинаикос»
Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Колоссос» примет «Панатинаикос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Положение команд: Олимпиакос – 21-0, Панатинаикос – 15-5, Перистери – 13-8, ПАОК – 12-9, АЕК – 12-9, Промитеас – 12-9, Колоссос – 10-10, Арис – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-16, Кардицас – 4-17, Ионикос – 4-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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