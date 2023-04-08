Чемпионат Греции. «Кардицас» встретится с «Ионикосом»

Теги результаты чемпионат Греции Ионикос Кардицас Баскетбол

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Кардицас» встретится с «Ионикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Кардицас – Ионикос
Дата проведения
8 апреля, 19.15, «Karditsa»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 21-0, Панатинаикос – 16-5, Перистери – 13-8, ПАОК – 12-9, АЕК – 12-9, Промитеас – 12-9, Колоссос – 10-11,  Арис – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-16, Кардицас – 4-17, Ионикос – 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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