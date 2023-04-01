Чемпионат Греции. «Ионикос» – «Лаврион», ПАОК примет АЕК

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три встречи.

«Ионикос» сыграет с « », примет .

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Арис Дата проведения 1 апреля, 16.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, АЕК – 12-8, Перистери – 13-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 11-8, – 10-10, Колоссос – 9-10, Лаврион – 6-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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