Чемпионат Греции. «Ионикос» – «Лаврион», ПАОК примет АЕК
В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три встречи.
«Ионикос» сыграет с «Лаврионом», ПАОК примет АЕК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «Indoor Gym D.A.K. Plato's Nicaea»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, АЕК – 12-8, Перистери – 13-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 11-8, Арис – 10-10, Колоссос – 9-10, Лаврион – 6-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран
«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА
«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе
Комментарии