Чемпионат Греции. «Ионикос» – «Лаврион», ПАОК примет АЕК

Теги результаты Арис АЕК ПАОК чемпионат Греции Колоссос Лаврион Ионикос Баскетбол

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три встречи.

«Ионикос» сыграет с «Лаврионом», ПАОК примет АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – Лаврион
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Indoor Gym D.A.K. Plato's Nicaea»
Онлайн матча

Колоссос – Арис
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

ПАОК – АЕК
Дата проведения
1 апреля, 19.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 14-5, АЕК – 12-8, Перистери – 13-8, ПАОК – 11-8, Промитеас – 11-8, Арис – 10-10, Колоссос – 9-10, Лаврион – 6-14, Аполлон – 5-15, Кардицас – 4-16, Ионикос – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий