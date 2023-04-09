Форвард «Юты» Лаури Маркканен объяснил решение пройти обязательную военную службу в Финляндии по окончании сезона-2022/23.

«Да, мы обязаны проходить службу в армии до того, как исполнится 30. Я подумал, что раз мы не будем играть в межсезонье в этом году, то самое время сделать это сейчас, а не откладывать на потом. Рано или поздно мне придется сделать это, и время может оказаться не самым удачным для меня.

Поэтому решил сделать это сейчас, посмотрим, что из этого выйдет. Разумеется, я никогда не был в армии, так что посмотрим, что она из себя представляет.

Я еду туда, где много спортсменов. Уверен, что они и раньше имели дело с разными профессиональными спортсменами. Очевидно, что одного лета будет недостаточно. Посмотрим, сколько дней мне удастся отслужить в этом году. У меня есть друзья, которые отслужили около двух месяцев одним летом, затем закончили службу следующим летом. Не хочу, чтобы это повлияло на мою баскетбольную карьеру, так что придумаем подходящую схему», – сказал Маркканен.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом