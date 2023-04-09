Лаури Маркканен: «Раз не играем в это межсезонье, то самое время пройти службу в финской армии»

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен объяснил решение пройти обязательную военную службу в Финляндии по окончании сезона-2022/23.

«Да, мы обязаны проходить службу в армии до того, как исполнится 30. Я подумал, что раз мы не будем играть в межсезонье в этом году, то самое время сделать это сейчас, а не откладывать на потом. Рано или поздно мне придется сделать это, и время может оказаться не самым удачным для меня.

Поэтому решил сделать это сейчас, посмотрим, что из этого выйдет. Разумеется, я никогда не был в армии, так что посмотрим, что она из себя представляет.

Я еду туда, где много спортсменов. Уверен, что они и раньше имели дело с разными профессиональными спортсменами. Очевидно, что одного лета будет недостаточно. Посмотрим, сколько дней мне удастся отслужить в этом году. У меня есть друзья, которые отслужили около двух месяцев одним летом, затем закончили службу следующим летом. Не хочу, чтобы это повлияло на мою баскетбольную карьеру, так что придумаем подходящую схему», – сказал Маркканен.

 Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Т.е. у них можно по частям? 2 мес в этом году, 2 мес в следующем, и так пока не отслужишь, только до 30 лет надо успеть? Фигасе, круто, удобно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maturmalai
Лаури решил стать солдатом НАТО.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaxBridge
Правильно, служите финны. Вам еще Ингрию освобождать
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
totocash
а если получит там травму?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий