Лаури Маркканен: «Дэнни Эйндж сказал мне купить дом в Юте»

Теги НБА Юта Дэнни Эйндж Лаури Маркканен Баскетбол

Форвард «Джаз» Лаури Маркканен подтвердил, что президент клуба Дэнни Эйндж сказал ему купить дом в Юте.

«Да, он много раз говорил мне купить дом, чтобы ко мне могли приезжать друзья.

У меня был дом в Кливленде. Помню, как друзья боялись бронировать билеты из Финляндии на осень, потому перелеты довольно дорогие. Они спрашивали: «Ты точно будешь в «Кливленде»? В итоге никто не прилетал, они боялись, что меня обменяют.

Я понимаю, что это бизнес, и если будет хорошее предложение, меня все равно могут обменять. Но приятно слышать от руководства клуба, что я могу купить здесь новый дом и жить в нем с семьей», – сказал Маркканен.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом

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4 комментария

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kisliy33
Эйндж и Айзее такое говорил... а Айзея тогда и в ПО втащил Бостон, и в ПО вроде как играли сносно. Поэтому лучше не дом покупай, а просто друзьям билеты.
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lavandil
купи билет друзьям, игрок нба
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Лиллард унижатель!
Ответ Сергей Орлов
Купит дом, сделает ремонт, обставит мебелью, пригласит друзей и.. его обменяют)
И сам потребует обмен в контендер
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Сергей Орлов
Купит дом, сделает ремонт, обставит мебелью, пригласит друзей и.. его обменяют)
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