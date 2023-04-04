Лаури Маркканен: «Дэнни Эйндж сказал мне купить дом в Юте»

Форвард «Джаз» Лаури Маркканен подтвердил, что президент клуба сказал ему купить дом в Юте.

«Да, он много раз говорил мне купить дом, чтобы ко мне могли приезжать друзья.

У меня был дом в Кливленде. Помню, как друзья боялись бронировать билеты из Финляндии на осень, потому перелеты довольно дорогие. Они спрашивали: «Ты точно будешь в «Кливленде»? В итоге никто не прилетал, они боялись, что меня обменяют.

Я понимаю, что это бизнес, и если будет хорошее предложение, меня все равно могут обменять. Но приятно слышать от руководства клуба, что я могу купить здесь новый дом и жить в нем с семьей», – сказал Маркканен.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом