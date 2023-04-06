Лаури Маркканен пройдет срочную службу в Финляндии после сезона-2022/23

Звездный форвард «Юты» планирует пройти обязательную военную службу в Финляндии по окончании сезона-2022/23.

«Это обязательно, так что мы должны ее проходить, но в то же время мы гордимся этим. Думаю, это подает пример для подражания. Уверен, что смогу все сделать так, что это не повлияет на мою подготовку к следующему сезону.

Конечно, я бы предпочел тренироваться как обычно, но я слышал, что они проделывают хорошую работу по совмещению двух занятий. Вы можете одновременно выполнять свою работу спортсмена и заниматься основной военной подготовкой», – приводит слова Лаури ESPN.

По данным Федерации Финляндии, «основной задачей спортивной школы Сил обороны является подготовка разведывательных отрядов для условий чрезвычайных ситуаций и военного времени».

Минимальный срок службы в Финляндии – 165 дней. В конце августа начинается чемпионат мира-2023, в котором Лаури планирует принять участие.

Финляндия в настоящее время является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Вступление государства в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года.

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