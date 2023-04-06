Лаури Маркканен пройдет срочную службу в Финляндии после сезона-2022/23

Теги НБА Юта сборная Финляндии Лаури Маркканен чемпионат мира-2023 Баскетбол

Звездный форвард «Юты» Лаури Маркканен планирует пройти обязательную военную службу в Финляндии по окончании сезона-2022/23.

«Это обязательно, так что мы должны ее проходить, но в то же время мы гордимся этим. Думаю, это подает пример для подражания. Уверен, что смогу все сделать так, что это не повлияет на мою подготовку к следующему сезону.

Конечно, я бы предпочел тренироваться как обычно, но я слышал, что они проделывают хорошую работу по совмещению двух занятий. Вы можете одновременно выполнять свою работу спортсмена и заниматься основной военной подготовкой», – приводит слова Лаури ESPN.

По данным Федерации Финляндии, «основной задачей спортивной школы Сил обороны является подготовка разведывательных отрядов для условий чрезвычайных ситуаций и военного времени».

Минимальный срок службы в Финляндии – 165 дней. В конце августа начинается чемпионат мира-2023, в котором Лаури планирует принять участие.

Финляндия в настоящее время является членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Вступление государства в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года.

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6 комментариев

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Александр Суряев
Ответ Starkom
Ну а куда его? В технику не влезает, из окопа торчит.
В военно-воздушные силы, разумеется! Можно даже технику не выдавать, прыгает вроде неплохо.)
+1
0
+1
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Nbafan
Ответ Starkom
Ну а куда его? В технику не влезает, из окопа торчит.
В тыл
+2
0
+2
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Starkom
Ответ Александр Суряев
Разведчик из человека ростом 213+, конечно, тот еще.
Ну а куда его? В технику не влезает, из окопа торчит.
+1
0
+1
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Александр Суряев
Разведчик из человека ростом 213+, конечно, тот еще.
+10
0
+10
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Iuasamotu
Не успели вступить в НАТО, а уже разведчиков готовят
+13
0
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Чудинов Дмитрий
Правильно, Финляндия теперь в НАТО, с общим населением 5,5 млн даже Маркканен может понадобиться ))
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