Иньиго Зорзано: «МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей»

Теги Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Ассистент главного тренера «Зенита» Иньиго Зорсано, который выполнял функции главного тренера в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против МБА (99:80, 3-1), отдал должное московской команде.

«Это была очень тяжелая серия для нас. Я должен поблагодарить МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей, даже если так казалось по счету.

Сегодня первая половина была похожа на первый матч в Петербурге — и нам пришлось постараться, чтобы добиться успеха. После перерыва хорошо двигали мяч, создавали моменты, показали большую страсть и желание. Именно за счет этого и смогли победить», – сказал Зорзано.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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1 комментарий

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Назар Игорь
Жест вежливости. Борьбы не было, Зенит играл в пол-ноги.
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