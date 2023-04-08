Иньиго Зорзано: «МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей»

Ассистент главного тренера « » Иньиго Зорсано, который выполнял функции главного тренера в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против МБА (99:80, 3-1), отдал должное московской команде.

«Это была очень тяжелая серия для нас. Я должен поблагодарить МБА — это очень достойный соперник, с которым не было простых матчей, даже если так казалось по счету.

Сегодня первая половина была похожа на первый матч в Петербурге — и нам пришлось постараться, чтобы добиться успеха. После перерыва хорошо двигали мяч, создавали моменты, показали большую страсть и желание. Именно за счет этого и смогли победить», – сказал Зорзано.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!