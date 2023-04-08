Василий Карасев: «Навязать чемпиону борьбу — дорогого стоит»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от «Зенита» в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (80:99, 1-3) заявил, что его команда добилась огромного успеха в дебютном сезоне в лиге.

«Сделали свою работу, нам не в чем себя упрекнуть. Единственная серия, в которой было четыре матча — это наша. Для МБА это огромный успех.

У нас отличный проект, в котором прогрессируют молодые российские игроки. Конечно, мастерство «Зенита» выше, но мы дали достойный бой. Навязать чемпиону борьбу — дорогого стоит», – сказал Карасев.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!