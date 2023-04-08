Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Тюрк Телеком», «Бешикташ» встретится с «Меркезефенди»
В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» примет «Тюрк Телеком», «Бешикташ» встретится с «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 апреля, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 8 апреля, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 20-3, Фенербахче – 19-4, Каршияка – 17-6, Анадолу Эфес – 17-6, Бурсаспор – 14-10, Дарушафака – 12-11, Меркезефенди – 10-13, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-14, Маниса – 9-14, Бахчешехир – 9-14, Петким Спор – 9-14, Тофаш – 9-14, Газиантеп – 7-16, Бешикташ – 7-16, Коньяспор – 6-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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