Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Тюрк Телеком», «Бешикташ» встретится с «Меркезефенди»

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» примет « », « » встретится с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Дарушафака Дата проведения 8 апреля, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 20-3, Фенербахче – 19-4, Каршияка – 17-6, Анадолу Эфес – 17-6, Бурсаспор – 14-10, – 12-11, Меркезефенди – 10-13, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-14, Маниса – 9-14, Бахчешехир – 9-14, Петким Спор – 9-14, – 9-14, Газиантеп – 7-16, Бешикташ – 7-16, – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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