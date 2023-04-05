«Фенербахче» остался без Скотти Уилбекина и Девина Букера до конца регулярного чемпионата Евролиги

Разыгрывающий « » и центровой пропустят оставшиеся матчи регулярного чемпионата .

Турецкий клуб объявил, что Уилбекин пропустит еще 2-3 недели из-за ушиба левого колена. Букер получил разрыв боковой связки левого колена и выбыл из строя на неопределенный срок. Согласно официальному сайту Евролиги, американец пропустит как минимум три недели.

Уилбекин в нынешнем сезоне Евролиги набирает в среднем 11,1 очка, 1,7 подбора и 2,6 передачи за матч. Показатели Букера – 5,8 очка, 3,3 подбора, 1,1 передачи.

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