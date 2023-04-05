«Фенербахче» остался без Скотти Уилбекина и Девина Букера до конца регулярного чемпионата Евролиги

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко чемпионат Турции Скотти Уилбекин Девин Букер 1991 Баскетбол

Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин и центровой Девин Букер пропустят оставшиеся матчи регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий клуб объявил, что Уилбекин пропустит еще 2-3 недели из-за ушиба левого колена. Букер получил разрыв боковой связки левого колена и выбыл из строя на неопределенный срок. Согласно официальному сайту Евролиги, американец пропустит как минимум три недели.

Уилбекин в нынешнем сезоне Евролиги набирает в среднем 11,1 очка, 1,7 подбора и 2,6 передачи за матч. Показатели Букера – 5,8 очка, 3,3 подбора, 1,1 передачи.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий