Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бурсаспором»

Теги результаты чемпионат Турции Бурсаспор Бююкчекмедже Баскетбол

В пятницу, 7 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» дома сыграет с «Бурсаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Бурсаспор
Дата проведения
7 апреля, 20.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 20-3, Фенербахче – 19-4, Каршияка – 17-6, Анадолу Эфес – 17-6, Бурсаспор – 13-10, Дарушафака – 12-11, Меркезефенди – 10-13, Галатасарай – 10-13, Бююкчекмедже – 10-13, Маниса – 9-14, Бахчешехир – 9-14, Петким Спор – 9-14, Тофаш – 9-14, Газиантеп – 7-16, Бешикташ – 7-16, Коньяспор – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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