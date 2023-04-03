Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Галатасарай», «Дарушафака» примет «Бююкчекмедже»

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В понедельник, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут два матча.

«Фенербахче» сыграет с «Галатасараем», «Дарушафака» примет «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Бююкчекмедже
Дата проведения
3 апреля, 18.00, «Фольксваген Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Галатасарай
Дата проведения
3 апреля, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 20-3, Фенербахче – 18-4, Каршияка – 17-6, Анадолу Эфес – 17-6, Бурсаспор – 13-10, Дарушафака – 11-11, Меркезефенди – 10-13, Галатасарай – 10-12, Бююкчекмедже – 10-12, Маниса – 9-14, Бахчешехир – 9-14, Петким Спор – 9-14, Тофаш – 9-14, Газиантеп – 7-16, Бешикташ – 7-16, Коньяспор – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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