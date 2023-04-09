ACB. «Барселона» сыграет в гостях с «Бильбао», «Ховентуд» примет «Валенсию» и другие матчи
В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.
«Барселона» сыграет в гостях с «Бильбао», «Ховентуд» примет «Валенсию».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 9 апреля, 13.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 9 апреля, 18.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 9 апреля, 19.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Барселона – 21-4, Баскония – 21-4, Реал – 21-5, Тенерифе – 18-7, Уникаха – 17-9, Ховентуд – 16-10, Гран-Канария – 16-11, Валенсия – 13-12, Бреоган – 13-13, Обрадойро – 12-14, Бильбао – 11-14, Мурсия – 10-16, Сарагоса – 10-16, Жирона – 8-17, Гранада – 8-18, Манреса – 7-18, Бетис – 5-20, Фуэнлабрада – 3-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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