ACB. «Барселона» сыграет в гостях с «Бильбао», «Ховентуд» примет «Валенсию» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Барселона чемпионат Испании Жирона Валенсия Фуэнлабрада Бильбао Бетис Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

 «Барселона» сыграет в гостях с «Бильбао», «Ховентуд» примет «Валенсию».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бетис – Тенерифе
Дата проведения
9 апреля, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча

Жирона – Фуэнлабрада
Дата проведения
9 апреля, 13.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Бильбао – Барселона
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Ховентуд – Валенсия
Дата проведения
9 апреля, 19.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 21-4, Баскония – 21-4, Реал – 21-5, Тенерифе – 18-7, Уникаха – 17-9, Ховентуд – 16-10, Гран-Канария – 16-11, Валенсия – 13-12, Бреоган – 13-13, Обрадойро – 12-14, Бильбао – 11-14, Мурсия – 10-16, Сарагоса – 10-16, Жирона – 8-17, Гранада – 8-18,  Манреса – 7-18, Бетис – 5-20, Фуэнлабрада – 3-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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