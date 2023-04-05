Нихад Джедович подписал новый 2-летний контракт с «Уникахой»

Атакующий защитник «Уникахи» (33 года, 198 см) заключил новое двухлетнее соглашение с испанским клубом. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Босниец проводит свой первый сезон за «Уникаху» после девяти лет в составе немецкой «Баварии».

33-летний защитник набирает в среднем 6,9 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в Лиге чемпионов. Его показатели в испанской ACB — 8,9 очка, 3,0 подбора и 1,5 передачи.

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