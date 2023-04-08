ACB. «Гранада» против «Уникахи», «Бреоган» сыграет с «Реалом» и другие матчи

Теги результаты Уникаха Гран-Канария Реал чемпионат Испании Гранада Мурсия Бреоган Сарагоса Обрадойро Баскетбол

В субботу, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

«Гранада» примет «Уникаху», «Бреоган» сыграет с «Реалом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Мурсия
Дата проведения
8 апреля, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Гранада – Уникаха
Дата проведения
8 апреля, 19.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Бреоган – Реал
Дата проведения
8 апреля, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Сарагоса – Гран-Канария
Дата проведения
8 апреля, 21.45, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 21-4, Барселона – 21-4, Баскония – 21-4, Тенерифе – 18-7, Уникаха – 16-9, Ховентуд – 16-10, Гран-Канария – 16-10, Валенсия – 13-12, Бреоган – 12-13, Обрадойро – 11-14, Бильбао – 11-14, Мурсия – 10-15, Сарагоса – 9-16, Жирона – 8-17, Гранада – 8-17,  Манреса – 7-18, Бетис – 5-20, Фуэнлабрада – 3-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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