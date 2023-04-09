Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. МБА примет курское «Динамо»

Теги результаты Спарта энд К жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Самара жен Баскетбол

В воскресенье, 9 апреля, состоится второй матч серии 1/2 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги между МБА и курским «Динамо» (0-1).

В турнире за 5-8-е места «Енисей» примет «Самару» (0-1), «Ника» – «Спарту энд К» (0-1).

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Вторые матчи

МБА – Динамо Курск

9 апреля. 15.00

«Динамо» ведет в серии – 1-0

1/2 финала за 5-8-е места (до двух побед)

Вторые матчи

Енисей – Самара

9 апреля. 14.00

«Самара» ведет в серии – 1-0

Ника – Спарта энд К

9 апреля. 18.30

«Спарта энд К» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

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