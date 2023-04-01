Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Надежда» – «Самара», курское «Динамо» примет «Нику»

Теги результаты Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Ника жен Самара жен Баскетбол

В субботу, 1 апреля, состоятся два решающих матча серий 1/4 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.

Оренбургская «Надежда» дома сыграет с «Самарой», курское «Динамо» примет «Нику» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третьи матчи

НАДЕЖДА – Самара

1 апреля. 15:00

В серии ничья – 1-1

ДИНАМО КУРСК – Ника

1 апреля. 17:00

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
вперёд голден Стейт)
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