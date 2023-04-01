Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Надежда» – «Самара», курское «Динамо» примет «Нику»
В субботу, 1 апреля, состоятся два решающих матча серий 1/4 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.
Оренбургская «Надежда» дома сыграет с «Самарой», курское «Динамо» примет «Нику» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Третьи матчи
НАДЕЖДА – Самара
1 апреля. 15:00
В серии ничья – 1-1
ДИНАМО КУРСК – Ника
1 апреля. 17:00
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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