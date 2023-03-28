Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Енисей» – УГМК, «Самара» сыграет с «Надеждой» и другие матчи
Во вторник, 28 марта, четырьмя матчами продолжится плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.
В сериях 1/4 финала красноярский «Енисей» примет екатеринбургский УГМК, «Самара» сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
ЕНИСЕЙ – УГМК
28 марта. 15:00
В серии впереди УГМК – 1-0
САМАРА – Надежда
28 марта. 18:00
В серии впереди «Самара» – 1-0
СПАРТА ЭНД К – МБА
28 марта. 18:00
В серии впереди МБА – 1-0
НИКА – ДИНАМО КУРСК
28 марта. 18:30
В серии впереди «Динамо» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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