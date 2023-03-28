Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Енисей» – УГМК, «Самара» сыграет с «Надеждой» и другие матчи

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Самара жен Баскетбол

Во вторник, 28 марта, четырьмя матчами продолжится плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.

В сериях 1/4 финала красноярский «Енисей» примет екатеринбургский УГМК, «Самара» сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

ЕНИСЕЙ – УГМК

28 марта. 15:00

В серии впереди УГМК – 1-0

САМАРА – Надежда

28 марта. 18:00

В серии впереди «Самара» – 1-0

СПАРТА ЭНД К – МБА

28 марта. 18:00

В серии впереди МБА – 1-0

НИКА – ДИНАМО КУРСК

28 марта. 18:30

В серии впереди «Динамо» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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