Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Енисей» – УГМК, «Самара» сыграет с «Надеждой» и другие матчи

Во вторник, 28 марта, четырьмя матчами продолжится плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги.

В сериях 1/4 финала красноярский « » примет екатеринбургский УГМК, «Самара» сыграет с « » из Оренбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

ЕНИСЕЙ – УГМК

28 марта. 15:00

В серии впереди УГМК – 1-0

САМАРА – Надежда

28 марта. 18:00

В серии впереди « » – 1-0

– МБА

28 марта. 18:00

В серии впереди МБА – 1-0

НИКА – ДИНАМО КУРСК

28 марта. 18:30

В серии впереди « » – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.