Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Курское «Динамо» примет МБА

Курское «Динамо» примет МБА

В среду, 5 апреля, состоится первый матч серии 1/2 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги между курским «Динамо» и столичной МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первый матч

– МБА

5 апреля. 18:15

Турнир за 5-8-е места (до двух побед)

Первые матчи

энд К –

5 апреля. 18:00

–

5 апреля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет