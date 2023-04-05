Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Курское «Динамо» примет МБА
Курское «Динамо» примет МБА
В среду, 5 апреля, состоится первый матч серии 1/2 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги между курским «Динамо» и столичной МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Первый матч
Динамо Курск – МБА
5 апреля. 18:15
Турнир за 5-8-е места (до двух побед)
Первые матчи
Спарта энд К – Ника
5 апреля. 18:00
Самара – Енисей
5 апреля. 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет
Комментарии