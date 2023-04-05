Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Курское «Динамо» примет МБА

Теги результаты Спарта энд К жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Самара жен Баскетбол

Курское «Динамо» примет МБА

В среду, 5 апреля, состоится первый матч серии 1/2 финала плей-офф чемпионата женской Премьер-лиги между курским «Динамо» и столичной МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первый матч

Динамо Курск – МБА

5 апреля. 18:15

Турнир за 5-8-е места (до двух побед)

Первые матчи

Спарта энд К – Ника

5 апреля. 18:00

СамараЕнисей

5 апреля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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