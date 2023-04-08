Расселл Уэстбрук о выступлении за «Лейкерс»: «Я получил опыт. Но сейчас для меня это уже в прошлом»
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук заявил, что оставил позади период выступления за «Лейкерс».
«Я получил опыт. Но сейчас для меня это уже в прошлом.
Я в новом месте и думаю об этом», – заявил Уэстбрук.
Уэстбрук стал игроком «озерников» в 2021 году. В первом сезоне с Расселлом команда не попала в плей-офф, а по ходу текущего калифорнийцы отправили плеймейкера в «Юту».
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