Расселл Уэстбрук о выступлении за «Лейкерс»: «Я получил опыт. Но сейчас для меня это уже в прошлом»

Разыгрывающий « » заявил, что оставил позади период выступления за « ».

«Я получил опыт. Но сейчас для меня это уже в прошлом.

Я в новом месте и думаю об этом», – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук стал игроком «озерников» в 2021 году. В первом сезоне с Расселлом команда не попала в плей-офф, а по ходу текущего калифорнийцы отправили плеймейкера в «Юту».

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе