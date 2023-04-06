Тренер команды Западной конференции: «Лейкерс» пытались заставить Уэстбрука быть тем, кем он не является»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Анонимный тренер команды Западной конференции поделился мнением, что причиной неудачи Расселла Уэстбрука в составе «Лейкерс» является фронт-офис организации.

«Лейкерс» пытались сделать из Уэстбрука другого игрока, пытались заставить его быть тем, кем он не является. И это привело ко многим конфликтам, которые были между ними. Но «озерники» просто бросили Расселла на произвол судьбы.

Дело было не в тренерах, а скорее во фронт-офисе. Фрэнк [Вогель] пытался что-то придумать, Дарвин [Хэм] пытался заставить его выходить со скамейки. И когда пазл не сложился, мы начали слышать негативные высказывания из организации о Расселле, о том, как он себя вел и все такое.

Не стоит на это покупаться. Дело в том, что когда у Расселла были проблемы с другими командами, это было на паркете. Не в раздевалке, не за пределами площадки. Так что некоторые негативные высказывания о нем никогда не были правдой, потому что он не такой человек», – передает слова тренера журналист Син Дэвени.

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7 комментариев

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Rodbert
Благодаря Лейкерс, Уэстбрука стустили с небес на землю и сделали возможным его подписание в ЛАК. Так что не все так очевидно.
0
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Антон Антнов
Ага, в ЛАЛ за 50кк, а в ЛАК за 500к.

Разница в 100раз по зп.
0
-1
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Чудинов Дмитрий
Они просто пытались заставить его отрабатывать свою з/п )) на минималке в ЛАК Уэстбрук очень полезен (как был бы полезен и в ЛАЛ)
+1
-2
-1
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Tim Timson
Ответ raam
А в чем проблема имя свое не назвать? Раскрыл бы секрет, мб контракт побольше предложили.
имя его слишком известное, чтобы он его называл
0
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Korban Cobain
99% Людей в мире знали, что Расс не подходит под систему Леброна. Хотя с ЭйДи он хорошо контачил.
+4
0
+4
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Michael Borrow
Хорошим игроком?)
0
0
0
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raam
А в чем проблема имя свое не назвать? Раскрыл бы секрет, мб контракт побольше предложили.
0
0
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