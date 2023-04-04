Пол Джордж: «Флойд Мейвезер навещал меня в больнице ежедневно в течение недели»

Форвард « » рассказал, как в 2014 году легенда бокса Флойд Мейвезер навещал его в больнице ежедневно в течение недели, когда Джордж получил открытый перелом голени и малоберцовой кости.

«Когда спортсмен получает травму, все очень мрачно для него, он думает о худшем. Думает, что он сделал не так, почему это случилось с ним.

Я всегда стараюсь поддерживать спортсменов, которые проходят через это. Когда это случилось со мной, я получал поддержку от людей, которых я даже не знал. Мне звонили в больницу, присылали сообщения, мой телефон разрывался.

Большое спасибо Флойду Мейвезеру. Он навещал меня в больнице ежедневно в течение недели», – рассказал Джордж.

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