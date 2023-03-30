Пол Джордж: «Все негласные правила НБА – тупость»

Звездный форвард « » поделился мнением, что неписаные правила отнимают у болельщиков шоу.

«Все негласные правила НБА – тупость. Это глупо, что ты не делаешь бросок [в конце четверти], потому что беспокоишься о своем проценте. Давайте мне мяч каждый раз, я буду заряжать эту пушку с хафкорта. Я люблю такие моменты. А потом люди злятся, когда забивают в конце встречи, до того, как игра закончилась. Они реально злятся из-за этого.

Я помню, как еще в «Индиане»: время истекает, последние пару секунд, у Лэнса был быстрый отрыв, и он его реализовал. Так они бросили в него мяч из-за пределов площадки, почти попали. Потом Демар [ДеРозан] и Пи Джей Такер накинулись на него. И я подумал: «Вы серьезно?» – поделился Пол в своем подкасте.

Джордж рассказывает про инцидент, произошедший в матче « » – « » (108:90) 4 апреля 2017 года.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА