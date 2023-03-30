Пол Джордж: «Все негласные правила НБА – тупость»

Теги Индиана Клипперс Торонто НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился мнением, что неписаные правила НБА отнимают у болельщиков шоу.

«Все негласные правила НБА – тупость. Это глупо, что ты не делаешь бросок [в конце четверти], потому что беспокоишься о своем проценте. Давайте мне мяч каждый раз, я буду заряжать эту пушку с хафкорта. Я люблю такие моменты. А потом люди злятся, когда забивают в конце встречи, до того, как игра закончилась. Они реально злятся из-за этого.

Я помню, как еще в «Индиане»: время истекает, последние пару секунд, у Лэнса был быстрый отрыв, и он его реализовал. Так они бросили в него мяч из-за пределов площадки, почти попали. Потом Демар [ДеРозан] и Пи Джей Такер накинулись на него. И я подумал: «Вы серьезно?» – поделился Пол в своем подкасте.

Джордж рассказывает про инцидент, произошедший в матче «Индиана» – «Торонто» (108:90) 4 апреля 2017 года.

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7 комментариев

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Hades
Ответ Kemal Gul
Пол Джордж просто суперадекватные вещи говорит в последнее время. Даже странно, что с таким здравым рассудком на стриптизёрше женился)) Впрочем, это его личное дело
Так может это адекватная стриптизерша, потому и женился!
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xamer 9
Такер вообще странный. Только что смазал бросок, так после стычки ещё и орал как резаный.
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DeX
Ответ Misunderstood
Что-то ПиДжи философствует нон-стап) так-то адекватен через край😂
на подкаст ходит
+1
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Рахон Р.
Правда, в интервью по горячим следам Джордж не был так радикален.

«Стивенсону лучше знать, почему он так поступил. Существует неписаное правило – не забивать на последних секундах, если имеешь крупное преимущество. Однако он его нарушил. Но такой уж Лэнс есть», – цитирует Джорджа ESPN.
+1
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Kemal Gul
Пол Джордж просто суперадекватные вещи говорит в последнее время. Даже странно, что с таким здравым рассудком на стриптизёрше женился)) Впрочем, это его личное дело
+7
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+6
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RAMIK
Согласен.
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Misunderstood
Что-то ПиДжи философствует нон-стап) так-то адекватен через край😂
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