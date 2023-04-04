Пол Джордж: «Был близок к тому, чтобы объединиться с Леброном Джеймсом в «Кливленде»

Звездный форвард « » рассказал, как в 2017 году едва не перешел в «Кливленд» к .

«Я думал, что отправлюсь в « ». Они были близки к тому, чтобы объединить меня и Леброна Джеймса.

Дантэй Джонс, бывший партнер по команде и друг Леброна, сыграл роль посредника. Он привез меня к Леброну, чтобы мы заключили сделку лицом к лицу. Мы обсудили, как мы можем это устроить, и договорились, что Леброн отправится к руководству «Кавальерс» и расскажет, как им меня заполучить.

Я подумал: «Хорошо, мы можем это сделать. Я буду играть с Леброном в «Кливленде», – рассказал Джордж.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?