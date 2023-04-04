Пол Джордж: «Был близок к тому, чтобы объединиться с Леброном Джеймсом в «Кливленде»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж рассказал, как в 2017 году едва не перешел в «Кливленд» к Леброну Джеймсу.
«Я думал, что отправлюсь в «Кливленд». Они были близки к тому, чтобы объединить меня и Леброна Джеймса.
Дантэй Джонс, бывший партнер по команде и друг Леброна, сыграл роль посредника. Он привез меня к Леброну, чтобы мы заключили сделку лицом к лицу. Мы обсудили, как мы можем это устроить, и договорились, что Леброн отправится к руководству «Кавальерс» и расскажет, как им меня заполучить.
Я подумал: «Хорошо, мы можем это сделать. Я буду играть с Леброном в «Кливленде», – рассказал Джордж.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
сроки давности ,все дела ... Но все же , любопытно