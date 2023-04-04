Пол Джордж: «Был близок к тому, чтобы объединиться с Леброном Джеймсом в «Кливленде»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж рассказал, как в 2017 году едва не перешел в «Кливленд» к Леброну Джеймсу.

«Я думал, что отправлюсь в «Кливленд». Они были близки к тому, чтобы объединить меня и Леброна Джеймса.

Дантэй Джонс, бывший партнер по команде и друг Леброна, сыграл роль посредника. Он привез меня к Леброну, чтобы мы заключили сделку лицом к лицу. Мы обсудили, как мы можем это устроить, и договорились, что Леброн отправится к руководству «Кавальерс» и расскажет, как им меня заполучить.

Я подумал: «Хорошо, мы можем это сделать. Я буду играть с Леброном в «Кливленде», – рассказал Джордж.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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3 комментария

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Super Objectively
Ответ Иван Кужилин
Так это же вроде давно уже известно, что тогда были шансы обменять Лава+пики и довески на Джорджа или Батлера, но Гриффин испугался это делать из-за того, что Леброн не подписывал долгосрочный контракт и мог уйти в любой момент
так то это все понятно ! Но просто любопытно ...как это вписывается в правила НБА о том что запрещен «тамперинг», а тут человек ,звезда лиги прямим текстом говорит ...Та не ,вы че ,именно «тамперинг» и был)))я лично ездил на встречу с Леброном ,а посредником был его коришь))

сроки давности ,все дела ... Но все же , любопытно
+2
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+2
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Иван Кужилин
Ответ Super Objectively
мммм..лол)) а в убийстве Кеннеди он признаться не хочет ,раз уже начала сливать все секреты)))
Так это же вроде давно уже известно, что тогда были шансы обменять Лава+пики и довески на Джорджа или Батлера, но Гриффин испугался это делать из-за того, что Леброн не подписывал долгосрочный контракт и мог уйти в любой момент
0
0
0
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Super Objectively
мммм..лол)) а в убийстве Кеннеди он признаться не хочет ,раз уже начала сливать все секреты)))
0
0
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