Йосип Сесар – основной претендент на пост главного тренера сборной Хорватии

Йосип Сесар считается основным претендентом на пост главного тренера сборной Хорватии. 45-летний специалист руководит «Цибоной».

После победы над Австрией в предварительной квалификации Евробаскета-2025 в феврале главный тренер хорватской сборной Александар Петрович решил покинуть свой пост. Федерация баскетбола Хорватии ищет нового главного тренера для национальной команды.

Сезар уже работал с Петровичем в качестве ассистента во время окон ФИБА.

В качестве кандидатов также называются имена Юрицы Големаца («Цедевита-Олимпия») и Дарио Герги («Остенде»).