Йосип Сесар – основной претендент на пост главного тренера сборной Хорватии

Теги Цибона сборная Хорватии Дарио Гергя Александар Петрович Юрица Големац Баскетбол

Йосип Сесар считается основным претендентом на пост главного тренера сборной Хорватии. 45-летний специалист руководит «Цибоной».

После победы над Австрией в предварительной квалификации Евробаскета-2025 в феврале главный тренер хорватской сборной Александар Петрович решил покинуть свой пост. Федерация баскетбола Хорватии ищет нового главного тренера для национальной команды.

Сезар уже работал с Петровичем в качестве ассистента во время окон ФИБА.

В качестве кандидатов также называются имена Юрицы Големаца («Цедевита-Олимпия») и Дарио Герги («Остенде»).

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