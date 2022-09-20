Марио Касун: «Два года назад Мршич предлагал Хорватии натурализовать Лоренцо Брауна»

По словам бывшего игрока хорватской сборной Марио Касуна, два года назад Федерация баскетбола Хорватии отклонила предложение о натурализации .

«Два года назад Велько Мршич предлагал Хорватии натурализовать Брауна, но баскетбола Хорватии известна своими решениями», – сказал Касун в подкасте Inkubator.

Мршич в то время был главным тренером хорватской сборной. Он работал с командой с мая 2019 года по январь 2022-го.

В этом году Серджо Скариоло и Федерация баскетбола Испании обратились с просьбой о натурализации Брауна, когда Рикки Рубио получил разрыв передней крестообразной связки. В июле министерство юстиции Испании одобрило ускоренную натурализацию Лоренцо, и он смог сыграть за сборную на Евробаскете-2022.

Золото взяла самая управляемая команда Евробаскета – Испания. Экс-тренер «Химок» Серджо Скариоло доминирует