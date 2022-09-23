Александар Петрович стал спортивным директором сборной Хорватии

Прославленный хорватский тренер Александар Петрович занял вновь созданную должность спортивного директора сборной Хорватии.

Федерация баскетбола Хорватии в пятницу создала новую должность и официально назначила на нее Петровича. 63-летний специалист без колебаний принял приглашение, говорится в пресс-релизе.

Петрович трижды возглавлял сборную Хорватии. Под его руководством команда заняла пятое место на Олимпийских играх 2016 года, третье место на Евробаскете-1995 и седьмое место на Евробаскете-2001.

Ожидается, что Петрович займется поиском нового главного тренера национальной команды.

Под руководством Дамира Мулаомеровича Хорватия заняла 12-е место по итогам Евробаскета-2022. После турнира Стоян Вранкович ушел с поста президента Федерации баскетбола Хорватии.

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