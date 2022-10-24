Александар Петрович снова возглавил сборную Хорватии

Спортивный директор сборной Хорватии Александар Петрович взял на себя также обязанности главного тренера национальной команды.

63-летний специалист назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной и будет руководить ей в квалификации Евробаскет-2025. Матчи пройдут в ноябре 2022 года и феврале 2023-го. В предстоящем «окне» Хорватия сыграет с Австрией и Польшей.

Петрович возвращается на пост главного тренера сборной Хорватии в четвертый раз в своей карьере.

Под его руководством команда заняла пятое место на Олимпийских играх 2016 года, третье место на Евробаскете-1995 и седьмое место на Евробаскете-2001.

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