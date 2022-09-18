Владимир Гомельский: «Невыход Словении и Сербии в 1/2 финала Евробаскета – это вина, в том числе, тренеров»

Известный телекомментатор считает, что вина за то, что сборные Словении и Сербии не вышли в 1/2 финала Евробаскета-2022, в том числе, лежит на тренерах.

«Тренеры сборных Сербии, Словении и Хорватии явно провели не лучший турнир.

То, что Словения и Сербия, которых относили к фаворитам Евробаскета, не вышли в полуфиналы и остались без медалей – это вина, в том числе, и тренеров. Думаю, что у Словении не было особого выбора, а в Сербии с Пешичем явно ошиблись.

Хорватия показала ожидаемый результат. А сборные Боснии и Черногории не запомнились ни чем», – написал Гомельский в конференции на своем сайте.

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