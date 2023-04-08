Стивен Адамс, скорее всего, пропустит плей-офф из-за травмы колена

Центровой « » , скорее всего, пропустит розыгрыш плей-офф из-за травмы правого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Адамс не играет с 22 января из-за растяжения задней крестообразной связки. Около месяца назад игроку сделали инъекцию стволовых клеток.

Изначально предполагалось, что Адамс пропустит от трех до пяти недель.

Перед началом сезона 29-летний Адамс подписал продление контракта с «Гризлис» на 2 года и 25,2 миллиона долларов. Центровой провел 42 матча, набирая в среднем 8,6 очка, 11,5 подбора и 1,1 блок-шота.

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