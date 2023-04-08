Стивен Адамс, скорее всего, пропустит плей-офф из-за травмы колена

Теги травмы Мемфис НБА Стивен Адамс Баскетбол

Центровой «Мемфиса» Стивен Адамс, скорее всего, пропустит розыгрыш плей-офф из-за травмы правого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Адамс не играет с 22 января из-за растяжения задней крестообразной связки. Около месяца назад игроку сделали инъекцию стволовых клеток.

Изначально предполагалось, что Адамс пропустит от трех до пяти недель.

Перед началом сезона 29-летний Адамс подписал продление контракта с «Гризлис» на 2 года и 25,2 миллиона долларов. Центровой провел 42 матча, набирая в среднем 8,6 очка, 11,5 подбора и 1,1 блок-шота.

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6 комментариев

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Air Rodman
Ответ Xell
Теперь понятно зачем Лал хотят 7место. Дэвис затопчет.
Лал хотят не 7-е место, а выше. Просто 7-е это для них сейчас это потолок.

Мемфис и без Адамса 4 место по подборам, 2 по блокшотам, 2 по защитному рейтингу.
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Notionalist Notionalist
Ответ Xell
Теперь понятно зачем Лал хотят 7место. Дэвис затопчет.
Мэмфис не ГС, у них достаточно рослых игроков, чтобы доставить проблемы ЛАЛ.
+2
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Xell
Теперь понятно зачем Лал хотят 7место. Дэвис затопчет.
0
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-2
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Антон Антнов
Свип от ЛАЛ
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-3
-2
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Freddy Durst
ОЧень жаль
+3
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Temer
Эхх, не пошумят мишки в ПО
+2
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