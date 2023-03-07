Игроки «Мемфиса» провели командное собрание из-за ситуации с Джа Морэнтом

«Гризлис» провели командное собрание после отстранения лидера клуба на неопределенный срок. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, во время мероприятия центровой призвал одноклубников серьезнее относиться к работе и избегать вечеринок на выездах. Обращение ветерана было адресовано главным образом самому Морэнту, который засветился с оружием в баре Денвера в ночные часы.

«Мемфис» выиграл лишь 12 гостевых матчей из 32 в этом сезоне. При этом клуб занимает второе место в Западной конференции с показателями 38-25.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. « » отстранил игрока как минимум на два матча.