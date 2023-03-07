Игроки «Мемфиса» провели командное собрание из-за ситуации с Джа Морэнтом

Теги Мемфис НБА Стивен Адамс Джа Морэнт Баскетбол

«Гризлис» провели командное собрание после отстранения лидера клуба Джа Морэнта на неопределенный срок. Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, во время мероприятия центровой Стивен Адамс призвал одноклубников серьезнее относиться к работе и избегать вечеринок на выездах. Обращение ветерана было адресовано главным образом самому Морэнту, который засветился с оружием в баре Денвера в ночные часы.

«Мемфис» выиграл лишь 12 гостевых матчей из 32 в этом сезоне. При этом клуб занимает второе место в Западной конференции с показателями 38-25.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. «Мемфис» отстранил игрока как минимум на два матча.

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2 комментария

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Мага2101
Родительское собрание нужно было провести)) Мамкины трэштокеры и гангсеры
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Catch22
Очень тупой боллер. Для нейтрального болельщика Морэнт, возможно, это и повод смотреть хайлайты с участием Мемфиса, мне как нейтральному болельщику интереснее смотреть игры Мемфиса без Морэнта.

Учитывая, что в сша последние годы расовая несправедливость остро обсуждается, миллионер-баскетболист-который-смог с OG замашками явно не помогает чёрным подросткам сделать правильный выбор и никогда не связываться с преступностью.
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