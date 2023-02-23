Стивен Адамс возобновил тренировки, но пропустит матч против «Сиксерс»

Теги травмы Мемфис Филадельфия НБА Стивен Адамс Тэйлор Дженкинс Баскетбол

По словам главного тренера «Мемфиса» Тэйлора Дженкинса, центровой команды Стивен Адамс уже тренируется в облегченном режиме, но не сыграет в четверг в матче против «Филадельфии».

Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

Адамс пропустил около месяца из-за растяжения задней крестообразной связки правого колена. 

В нынешнем сезоне центровой набирает 8,6 очка, 11,5 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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1 комментарий

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Nikolay
Это без него Мемфис стали проигрывать?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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