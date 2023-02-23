Стивен Адамс возобновил тренировки, но пропустит матч против «Сиксерс»

По словам главного тренера « » , центровой команды уже тренируется в облегченном режиме, но не сыграет в четверг в матче против «Филадельфии».

Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

Адамс пропустил около месяца из-за растяжения задней крестообразной связки правого колена.

В нынешнем сезоне центровой набирает 8,6 очка, 11,5 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?