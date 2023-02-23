Стивен Адамс возобновил тренировки, но пропустит матч против «Сиксерс»
По словам главного тренера «Мемфиса» Тэйлора Дженкинса, центровой команды Стивен Адамс уже тренируется в облегченном режиме, но не сыграет в четверг в матче против «Филадельфии».
Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.
Адамс пропустил около месяца из-за растяжения задней крестообразной связки правого колена.
В нынешнем сезоне центровой набирает 8,6 очка, 11,5 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.
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