Иммануэл Куикли набрал рекордные в карьере 40 очков в победной встрече с «Хьюстоном»
Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли обновил личный рекорд результативности в победной встрече с «Хьюстоном» (137:115).
Куикли набрал 40 очков, реализовав за 30 минут 14 из 18 с игры (5 из 7 из-за дуги).
В активе 23-летнего баскетболиста также 2 подбора, 9 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.
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