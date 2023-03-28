Иммануэл Куикли набрал рекордные в карьере 40 очков в победной встрече с «Хьюстоном»

Теги Хьюстон Нью-Йорк НБА видео Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли обновил личный рекорд результативности в победной встрече с «Хьюстоном» (137:115).

Куикли набрал 40 очков, реализовав за 30 минут 14 из 18 с игры (5 из 7 из-за дуги).

В активе 23-летнего баскетболиста также 2 подбора, 9 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

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