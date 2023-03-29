Джулиус Рэндл о перепалке с Иммануэлом Куикли: «Подробностей не будет, но у нас в команде все хорошо»
У лидера «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла по ходу недавнего матча с «Орландо» (106:111) возникли претензии к защитнику Иммануэлу Куикли.
По словам Рэндла, инцидент полностью улажен.
«Происходящее внутри команды там и останется, так что подробностей не будет. Но могу сказать, что мы остаемся командой, у нас все хорошо и все думают только о победах», – заявил Рэндл.
Рэндл под занавес второй четверти начал высказывать судье после столкновения с игроком «Мэджик», за что получил технический.
В разговор вмешался Куикли. Завершив общение с арбитром, форвард что-то эмоционально сказал прямо в лицо одноклубнику.
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