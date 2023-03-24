У Джулиуса Рэндла по ходу матча возникли претензии к Иммануэлу Куикли

У лидера « » по ходу матча с « » (106:111) возникли претензии к защитнику .

Рэндл под занавес второй четверти начал высказывать судье после столкновения с игроком «Мэджик», за что получил технический.

В разговор вмешался Куикли. Завершив общение с арбитром, форвард что-то эмоционально сказал прямо в лицо одноклубнику.

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