Иммануэл Куикли, Квентин Граймс и Оби Топпин на троих набрали 107 очков в победном матче против «Индианы»
Игроки «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли, Квентин Граймс и Оби Топпин в среду набрали 107 очков на троих в победном матче против «Индианы» (138:129).
Куикли отметился 39 очками, что на одно очко меньше его рекорда в карьере. Граймс установил личный рекорд результативности, набрав 36 очков. Топпин добавил 32 очка.
Куикли, Граймс и Топпин стали третьим трио в истории «Никс», каждый игрок которого набрал 30+ очков в одном матче.
Кроме того, они стали первым трио в истории НБА, каждый игрок которого набрал 30+ очков и реализовал 5+ трехочковых. Куикли забросил 7 из 13 из-за дуги, Топпин – 5 из 12, Граймс – 5 из 13.
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