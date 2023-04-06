Игроки « » , и в среду набрали 107 очков на троих в победном матче против «Индианы» (138:129).

Куикли отметился 39 очками, что на одно очко меньше его рекорда в карьере. Граймс установил личный рекорд результативности, набрав 36 очков. Топпин добавил 32 очка.

Куикли, Граймс и Топпин стали третьим трио в истории «Никс», каждый игрок которого набрал 30+ очков в одном матче.

Кроме того, они стали первым трио в истории , каждый игрок которого набрал 30+ очков и реализовал 5+ трехочковых. Куикли забросил 7 из 13 из-за дуги, Топпин – 5 из 12, Граймс – 5 из 13.