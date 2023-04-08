Леброн Джеймс: «Мы изменили ситуацию»

Звездный форвард « » рад, что команде удастся завершить регулярный чемпионат с положительной разницей побед и поражений.

«Только что сказал : «Чувак, ты можешь поверить, что мы закончим этот сезон с результатом выше 50 процентов? После всего, что произошло в этом сезоне».

Мы изменили ситуацию. Да, конечно, это только регулярка, впереди еще много матчей. Но мы закончим ее с результатом выше 50 процентов. Это довольно круто», – сказал Джеймс.

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