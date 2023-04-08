Кевин Гарнетт: «Энтони Дэвис сейчас играет в стиле доминирующего «большого». Настоящий чертов монстр»

Чемпион НБА в составе «Бостона» отдал должное форварду « » за его игру на финише регулярного чемпионата.

«Я хочу похвалить Энтони Дэвиса, он этого заслуживает. То, что он показывает сейчас – об этом я и говорил раньше. Полная самоотдача, подборы в нападении, настоящий чертов монстр, доминирующий «большой», это я и хотел видеть в его исполнении.

Я хотел, чтобы он играл так с самого начала сезона. Если бы он с самого начала делал то, что делает сейчас, то мы бы обсуждали его как кандидата на MVP», – заявил Гарнетт.

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