Кевин Гарнетт: «Энтони Дэвис сейчас играет в стиле доминирующего «большого». Настоящий чертов монстр»
Чемпион НБА в составе «Бостона» Кевин Гарнетт отдал должное форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису за его игру на финише регулярного чемпионата.
«Я хочу похвалить Энтони Дэвиса, он этого заслуживает. То, что он показывает сейчас – об этом я и говорил раньше. Полная самоотдача, подборы в нападении, настоящий чертов монстр, доминирующий «большой», это я и хотел видеть в его исполнении.
Я хотел, чтобы он играл так с самого начала сезона. Если бы он с самого начала делал то, что делает сейчас, то мы бы обсуждали его как кандидата на MVP», – заявил Гарнетт.
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