Кевин Гарнетт: «Энтони Дэвис сейчас играет в стиле доминирующего «большого». Настоящий чертов монстр»

Теги Лейкерс Кевин Гарнетт НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Бостона» Кевин Гарнетт отдал должное форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису за его игру на финише регулярного чемпионата.

«Я хочу похвалить Энтони Дэвиса, он этого заслуживает. То, что он показывает сейчас – об этом я и говорил раньше. Полная самоотдача, подборы в нападении, настоящий чертов монстр, доминирующий «большой», это я и хотел видеть в его исполнении.

Я хотел, чтобы он играл так с самого начала сезона. Если бы он с самого начала делал то, что делает сейчас, то мы бы обсуждали его как кандидата на MVP», – заявил Гарнетт.

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7 комментариев

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Теннисный абсолют
Посмотрел стату топовых игроков НБА - они все играют 55-70 матчей за сезон
Еще и жалуются на нагрузки.
Во времена КГ большинство звезд 82 игры проводило и больше минут в средем и что-то жалоб особо не было. Поколение кексиков-дружбанов убило лигу
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Daishi
Ответ Xell
Но сегодня собрал 21подбор. Хотя в атаке игру провалил. Он ищет баланс между пользой команде и статой. Это нормально.
Хватит отмазывать бровастого!) Какой баланс он ищет, тоже мне сыщик!)) У Фиников не было двух основных больших, тут даже Иш Смит 20-25 подборов бы взял..))
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Laker1986
Он ищет баланс между ломаться и не ломаться)), на самом деле правильно делает с учетом реалий организма👍
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Алексей Иванов
Ответ Курье Хамес
Один я вижу, что Дэвис так играет раз через раз, а не постоянно?
На ум сразу приходят 3-4 игры, за последний месяц +-, где его в упор просто не замечали партнеры. Все сваливалось в бесконечные потуги из за дуги. Хотя он и в позициях хороших был и реализация на уровне 60% была, бесполезно. У партнеров просто переклинило и все свелось к психическим броскам из за дугию
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Xell
Ответ Курье Хамес
Один я вижу, что Дэвис так играет раз через раз, а не постоянно?
Но сегодня собрал 21подбор. Хотя в атаке игру провалил. Он ищет баланс между пользой команде и статой. Это нормально.
+2
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Klna Jislime
Вот Биг Тикет когда то наваливал просто нереально, скучнее стало без него в нба
+2
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Курье Хамес
Один я вижу, что Дэвис так играет раз через раз, а не постоянно?
+6
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