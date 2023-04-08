«Мэверикс» опасаются, что Лука Дончич может запросить обмен уже летом 2024 года

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, руководители «Далласа» опасаются, что звездный разыгрывающий команды Лука Дончич может потребовать обмен в другую команду уже летом 2024 года.

«Как сообщили ESPN источники в команде, существуют опасения, что Дончич, который публично и в частном порядке выразил крайнее разочарование этим сезоном, может задуматься о запросе обмена уже летом 2024 года, если «Даллас» к тому времени не добьется существенного прогресса», — пишет Макмэн.

«Даллас», который в прошлом сезоне дошел до финала Западной конференции, в этом сезоне не сумел выйти даже в плей-ин.

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9 комментариев

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Xell
Ответ Арман Кулжанов
В денвер его бы в пару к Йокичу а ля Шак/Коби
Смешно)) Два пухляша
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Арман Кулжанов
В денвер его бы в пару к Йокичу а ля Шак/Коби
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Birdman NBA
Интресно когда Лука запросит тренера по защите.
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Nightyork97
Правильно, на Янга. Нужно исправить ту несостыковку на драфте 2018.
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Samostoyatelno
В Сакраменто данного господина!...Тьфу, в Шарлотт точнее.
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Свежий
А сам Дончич не хочет добиться существенного прогресса в своей игре? Сбросить вес, например, чтобы в 4ой четверти хотя бы бегать? Чтобы провести хотя бы один более-менее полноценный сезон >75 игр, учитывая его возраст? И не выдыхаться под конец чемпионата?
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nik nik
Я фанат Луки , но очень много проблем показал этот сезон , малыш просто зашёл в зону комфорта и ходит с мячом пешком (
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RAMIK
Давайте представим что так и есть, куда можно было обменять Дончича, чтобы обе стороны сделки были довольны? НОП могли бы сделать предложение вокруг Ингрема или Зайона, Бостон вокрг Брауна, Атланта вокруг Янга. Это лишь моё предположение не более. Я не сравниваю этих игроков, а смотрю на статус игрока и возраст, канечно за Дончича будет доплата,но тем не менее.
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Mr.BadGuy
скорее в дедлайн 23-24
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