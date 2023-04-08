«Мэверикс» опасаются, что Лука Дончич может запросить обмен уже летом 2024 года

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, руководители «Далласа» опасаются, что звездный разыгрывающий команды может потребовать обмен в другую команду уже летом 2024 года.

«Как сообщили ESPN источники в команде, существуют опасения, что Дончич, который публично и в частном порядке выразил крайнее разочарование этим сезоном, может задуматься о запросе обмена уже летом 2024 года, если «Даллас» к тому времени не добьется существенного прогресса», — пишет Макмэн.

«Даллас», который в прошлом сезоне дошел до финала Западной конференции, в этом сезоне не сумел выйти даже в плей-ин.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды