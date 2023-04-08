«Даллас» проиграл «Чикаго» и потерял шансы на попадание в плей-ин

Теги Чикаго Даллас НБА драфт НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич НБА плей-ин Баскетбол

«Даллас» в пятницу проиграл на домашней арене «Чикаго» со счетом 112:115 и потерял шансы на попадание в плей-ин.

Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не выходили на площадку.

Звездный разыгрывающий Лука Дончич отыграл лишь 13 минут, набрав 13 очков. Он не появлялся на площадке во второй половине.

Ранее сообщалось, что организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин.

Если у «Мэверикс» будет выбор в Топ-10 на июньском драфте, техасцы сохранят его. Если пик окажется 11-м или ниже, он переходит к «Нью-Йорку» как часть сделки по приобретению Кристапса Порзингиса в 2019 году. Окончательный порядок определит лотерея драфта в мае.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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4 комментария

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nik nik
Как грустно после такого сезона 21/22 смотреть на вот это вот от Далласа и Луки
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мать Зетмира
Ужасный сезон! Начинали за здравие, закончили за упокой.
Ирвинга и Дончича гнать ссаными тряпками и уходить в перестройку, с этим пончиком возиться более нет смысла. За него можно получить неплохие активы. Про Ирвинга вообще молчу, тот пусть в Лал валит, как и хотел.
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Илья Савчук
Заслуженно в помойку. После 2 подряд игр с Хорнетс Даллас все всем доказал.
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Curry30
Вот тебе и обмен Ирвинга)) Честно, было ожидаемо
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