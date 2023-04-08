«Даллас» проиграл «Чикаго» и потерял шансы на попадание в плей-ин
«Даллас» в пятницу проиграл на домашней арене «Чикаго» со счетом 112:115 и потерял шансы на попадание в плей-ин.
Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не выходили на площадку.
Звездный разыгрывающий Лука Дончич отыграл лишь 13 минут, набрав 13 очков. Он не появлялся на площадке во второй половине.
Ранее сообщалось, что организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин.
Если у «Мэверикс» будет выбор в Топ-10 на июньском драфте, техасцы сохранят его. Если пик окажется 11-м или ниже, он переходит к «Нью-Йорку» как часть сделки по приобретению Кристапса Порзингиса в 2019 году. Окончательный порядок определит лотерея драфта в мае.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
Ирвинга и Дончича гнать ссаными тряпками и уходить в перестройку, с этим пончиком возиться более нет смысла. За него можно получить неплохие активы. Про Ирвинга вообще молчу, тот пусть в Лал валит, как и хотел.