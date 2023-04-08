«Мэверикс» не планируют использовать Луку Дончича в последнем матче регулярного чемпионата

«Даллас» не планирует использовать звездного разыгрывающего в последнем матче регулярного чемпионата против « » в воскресенье.

Об этом рассказал главный тренер «Мэверикс» .

Кидд в пятницу признал, что клуб был нацелен на поражение в матче с «Чикаго», чтобы повысить шансы на получение драфт-пика.

Техасцы проиграли и потеряли шансы на участие в плей-ин. Дончич выходил на площадку только в первой половине.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды