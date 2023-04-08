«Мэверикс» не планируют использовать Луку Дончича в последнем матче регулярного чемпионата

Теги Даллас Джейсон Кидд Сан-Антонио НБА Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» не планирует использовать звездного разыгрывающего Луку Дончича в последнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» в воскресенье.

Об этом рассказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.

Кидд в пятницу признал, что клуб был нацелен на поражение в матче с «Чикаго», чтобы повысить шансы на получение драфт-пика.

Техасцы проиграли и потеряли шансы на участие в плей-ин. Дончич выходил на площадку только в первой половине.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды

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1 комментарий

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Today I feel Qatari
Выпускай Лоусона в старте, очень понравился вчера, спецом включу матч на него посмотреть
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