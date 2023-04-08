«Мэверикс» не планируют использовать Луку Дончича в последнем матче регулярного чемпионата
«Даллас» не планирует использовать звездного разыгрывающего Луку Дончича в последнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» в воскресенье.
Об этом рассказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.
Кидд в пятницу признал, что клуб был нацелен на поражение в матче с «Чикаго», чтобы повысить шансы на получение драфт-пика.
Техасцы проиграли и потеряли шансы на участие в плей-ин. Дончич выходил на площадку только в первой половине.
«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды
1 комментарий