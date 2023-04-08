Главный тренер « » признал, что руководство велело ему проиграть матч с « » (112:115).

«Мэверикс», которые вышли без группы ведущих игроков, во второй половине упустили 13-очковый перевес.

«В нашем бизнесе иногда приходится принимать непростые решения. Вам просто приходится принимать такие решения, ничего не поделаешь. Мы пытаемся выстроить команду чемпионского уровня, иногда для этого надо сделать шаг назад.

Эти решения были приняты моими боссами, мы должны были следовать этому. Мы верим в то, что и Нико Харрисон способны найти элементы, необходимые для борьбы за чемпионство. Этот процесс начался сегодня», – заявил Кидд после игры с «Буллс».

, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не выходили на площадку.

Звездный разыгрывающий Лука Дончич отыграл лишь 13 минут, набрав 13 очков. Он не появлялся на площадке во второй половине.

Ранее сообщалось, что организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин.

Если у «Мэверикс» будет выбор в Топ-10 на июньском драфте, техасцы сохранят его. Если пик окажется 11-м или ниже, он переходит к «Нью-Йорку» как часть сделки по приобретению Кристапса Порзингиса в 2019 году. Окончательный порядок определит лотерея драфта в мае.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды