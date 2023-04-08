Джейсон Кидд о поражении от «Чикаго» без ведущих игроков: «Иногда приходится принимать непростые решения»

Теги Чикаго Даллас Джейсон Кидд НБА Марк Кьюбан Кайри Ирвинг Лука Дончич Нико Харрисон Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд признал, что руководство велело ему проиграть матч с «Чикаго» (112:115).

«Мэверикс», которые вышли без группы ведущих игроков, во второй половине упустили 13-очковый перевес.

«В нашем бизнесе иногда приходится принимать непростые решения. Вам просто приходится принимать такие решения, ничего не поделаешь. Мы пытаемся выстроить команду чемпионского уровня, иногда для этого надо сделать шаг назад.

Эти решения были приняты моими боссами, мы должны были следовать этому. Мы верим в то, что Марк Кьюбан и Нико Харрисон способны найти элементы, необходимые для борьбы за чемпионство. Этот процесс начался сегодня», – заявил Кидд после игры с «Буллс».

Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не выходили на площадку.

Звездный разыгрывающий Лука Дончич отыграл лишь 13 минут, набрав 13 очков. Он не появлялся на площадке во второй половине.

Ранее сообщалось, что организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин.

Если у «Мэверикс» будет выбор в Топ-10 на июньском драфте, техасцы сохранят его. Если пик окажется 11-м или ниже, он переходит к «Нью-Йорку» как часть сделки по приобретению Кристапса Порзингиса в 2019 году. Окончательный порядок определит лотерея драфта в мае.

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6 комментариев

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Против грусти
Не знаю.
Но в этом есть дикое противоречие в самой сути.
Получается чтобы стать лучше сначала надо совершить подлость.
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Today I feel Qatari
Но только зря Кидд всех сдал. Мог бы сказать что-то в духе - старались, но не фартануло. Как бы лига не наказала за такой откровеннейший и не скрываемый танкинг
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Today I feel Qatari
Ответ Максим Макеев
«Мы верим в то, что Марк Кьюбан и Нико Харрисон способны найти элементы, необходимые для борьбы за чемпионство. Этот процесс начался сегодня» хахаххахаха зимой в дедлайн уже подобрали))даже цитата есть «Мы считаем, что талант и способности Ирвинга сделают нас лучше – это именно то, в чем мы нуждались. Приобретение Кайри приблизит «Даллас» к завоеванию чемпионского титула»
Сегодня с вероятностью 80 процентов Мавс получили топ-10 пик. Чем не запуск процесса? Выиграли бы у Чикаго - в плей-ин все равно не факт что вышли бы и точно остались бы без пика
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Today I feel Qatari
Ну зато на резерв посмотрели. Оказывается даже Пинсон играть умеет, и Моррис трешки бросать. Но больше всех мне понравился Эй Джей Лоусон - что это вообще за бист и где он был весь сезон?? Я ощутил в нем вайбы Брансона
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Insamo217
это жесть конечно
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Максим Макеев
«Мы верим в то, что Марк Кьюбан и Нико Харрисон способны найти элементы, необходимые для борьбы за чемпионство. Этот процесс начался сегодня»

хахаххахаха зимой в дедлайн уже подобрали))даже цитата есть
«Мы считаем, что талант и способности Ирвинга сделают нас лучше – это именно то, в чем мы нуждались. Приобретение Кайри приблизит «Даллас» к завоеванию чемпионского титула»
+1
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