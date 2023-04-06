Энтони Дэвис: «Наш план на игру заключался в том, чтобы позволить Уэстбруку бросать по кольцу»

Центровой «Лейкерс» признался, что план команды на матч против «Клипперс» (118:125) заключался в том, чтобы позволить бросать по кольцу в надежде, что тот будет промахиваться.

«У него пошел бросок. Он забросил пару трехочковых, пару мячей со средней дистанции. Это придало им энергии.

Наш план на игру заключался в том, чтобы позволить ему бросать по кольцу. Но он начал попадать. Это как снежный ком покатилось по всем остальным, которые тоже начали попадать. Им удалось завести трибуны», – сказал Дэвис.

Уэстбрук набрал 10 очков в первые 7 минут матча и завершил встречу с 14 очками.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?