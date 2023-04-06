Энтони Дэвис: «Наш план на игру заключался в том, чтобы позволить Уэстбруку бросать по кольцу»

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что план команды на матч против «Клипперс» (118:125) заключался в том, чтобы позволить Расселлу Уэстбруку бросать по кольцу в надежде, что тот будет промахиваться.

«У него пошел бросок. Он забросил пару трехочковых, пару мячей со средней дистанции. Это придало им энергии.

Наш план на игру заключался в том, чтобы позволить ему бросать по кольцу. Но он начал попадать. Это как снежный ком покатилось по всем остальным, которые тоже начали попадать. Им удалось завести трибуны», – сказал Дэвис.

Уэстбрук набрал 10 очков в первые 7 минут матча и завершил встречу с 14 очками.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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56 комментариев

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Сергей Ратников
Ответ Максималка Вандербилта
так... а зачем?)) план "А" сработал. ЛАК отправили к Финиксу, ГСВ оказались в патовой ситуации по сути: 2 победы могут их поднять на 5-ое место на тот же Финикс в 1-м раунде (если Клипперс проигрывает Финиксу в регулярке), а 1 победа и 1 поражение может опустить в зону плей-ин из-за лучших показателей Лейкерс в личных встречах с ГСВ (ну тут, если Лейкерс выиграют и у Финикса и у Юты). Лейкерс реально претендуют на 6-ое место по итогу без риска попасть на Финикс. Красота же.
да с Сакраменто в первом раунде это по сути предел мечтаний по итогам сезона - только задачка не сильно простая - за два дня обыграть Фиников и сыграть Джаз на финалочку.
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Александр -
Так чем плох план давать бросать расти?
посмотри на результат и поймёшь
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Notionalist Notionalist
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
Отличный план, надёжный, как швейцарские часы
План в атаке не сработал, Леброн мазал и терял в первой половине
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Korban Cobain
Ответ Максималка Вандербилта
в ПЛОВе - это как обычно :))) разве мы никогда не видели Расса в ПЛОВе?))) В ПЛОВе - у Расса включится рубильник с надписью "Расс - ты молодец! Программа регулярки выполнена: твоя команда в плей-офф." И начнет дом кирпичный достраивать (который начал строить, еще играя за Хьюстон).
посмотрим..все-таки Лю пока его ограниченно использует=если дуркует, то садится сразу.
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Максималка Вандербилта
Ответ Korban Cobain
заряженный Вестбрук морально и физически сьедает КД)) есть такие моменты в регулярке...хз как в ПО канешн.
в ПЛОВе - это как обычно :))) разве мы никогда не видели Расса в ПЛОВе?))) В ПЛОВе - у Расса включится рубильник с надписью "Расс - ты молодец! Программа регулярки выполнена: твоя команда в плей-офф." И начнет дом кирпичный достраивать (который начал строить, еще играя за Хьюстон).
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Korban Cobain
Ответ Максималка Вандербилта
так... а зачем?)) план "А" сработал. ЛАК отправили к Финиксу, ГСВ оказались в патовой ситуации по сути: 2 победы могут их поднять на 5-ое место на тот же Финикс в 1-м раунде (если Клипперс проигрывает Финиксу в регулярке), а 1 победа и 1 поражение может опустить в зону плей-ин из-за лучших показателей Лейкерс в личных встречах с ГСВ (ну тут, если Лейкерс выиграют и у Финикса и у Юты). Лейкерс реально претендуют на 6-ое место по итогу без риска попасть на Финикс. Красота же.
заряженный Вестбрук морально и физически сьедает КД)) есть такие моменты в регулярке...хз как в ПО канешн.
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Korban Cobain
Я думал ваш план - ЭйДи первая опция набирает 40+ очков за половину, а не "старая развалина".
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Super Objectively
Ответ duberry
только не лопни от радости, его даже во второй половине не выпускали даже, прости господи, в плове его быстрые отрывы так полезны Клипперс будут, жесть просто)))))))
Ну он как и Клиперс ,в отличие от ЛАЛ будут играть)
так что .. аргумент у тебе конечно мощный ))
+1
-1
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Максималка Вандербилта
Ответ Givi Shotadze
Это надо понимать. Для этого болеть за команду, а не хейтить )))) Финикс в первом раунде точно хуже чем выиграть одну из двух игр у 8-10 команды. Проиграли специально вряд-ли, но пробовали победить без усилий, даже не фолили в защите...
все верно, игра была для Лейкерс как предсезонка, чисто размяться и дать Клипперс самим решать: на Финикс или плей-инн. Выбор был сделан. У Клипперс с НОП ужасная статистика личных встреч, а ловить Денвер в матче со сверх мотивированным Далласом или полностью здоровой Миннесотой такое себе занятие. У Лейкерс же преимущество личных встреч с ГСВ, есть запас прочности. Но при этом на Финикс Лейкерс точно не попадут при любых раскладах.
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duberry
Ответ Тосканский Дьявол
4-0, опять подтерлись «первым клубом ЛА»
позор с авы убери, эксперт
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duberry
Фанаты Вестбрика общий сбор!!
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duberry
Ответ Super Objectively
ахааахах)))и много еще правда верят что это команда претендент на чемпионство ??? план на игру ..надеяться что один игрок ,при чем даже не лидер и не лучший игрок команды, будет плохо бросать )))) а чтобы вы делали если бы его не выпустили на игру ??снялись с игры ?? пошли бы в раздевалку ???))) аахахахаах))лютый треш ...Да Черепаха уже не тот ...и время в ЛАЛ мрак ..но именно ЛАЛ и тренеры виноваты в этом! взять игрока которые быстрее отрывы..и окружить его пенсионерами, которые ходить не могут (как это было в прошлом сезоне)...и удивлять почему он плохо играет за нас )))))))) человек обладает рекордом по трипам в лиге )))кроме броском он еще умеет подбирать и раздавать передачи ))! об этом вы не подумали??? я прям рад за черепаху!!!)) поводил по губам бывшим работодателям
только не лопни от радости, его даже во второй половине не выпускали даже, прости господи, в плове его быстрые отрывы так полезны Клипперс будут, жесть просто)))))))
+2
-4
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Максималка Вандербилта
Ответ Tim Timson
план Б интересно какой?) или это много для Хэма?)
так... а зачем?)) план "А" сработал. ЛАК отправили к Финиксу, ГСВ оказались в патовой ситуации по сути: 2 победы могут их поднять на 5-ое место на тот же Финикс в 1-м раунде (если Клипперс проигрывает Финиксу в регулярке), а 1 победа и 1 поражение может опустить в зону плей-ин из-за лучших показателей Лейкерс в личных встречах с ГСВ (ну тут, если Лейкерс выиграют и у Финикса и у Юты). Лейкерс реально претендуют на 6-ое место по итогу без риска попасть на Финикс. Красота же.
+2
0
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Максималка Вандербилта
Ответ Xell
Думаю Лал спецом слили. Если выиграют у Финикса, то ГС займет 7место проиграв Кингз а Лал будут 6.
все верно, на то и расчет!
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Missing Dunk
Дэв, проблема вашего плана в том, что вы "позволили бросать по кольцу" не только Уэстбруку, а вообще всем 😀 У Clippers 16/36 (44.4%) из-за дуги.
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someoneelse
Ответ Air Rodman
В Клипперс Уэстбрук бросает с лучшим процентом в карьере, двухи 55%, трехи достойные 33%, эффективный процент eFG=53%. Атакующий рейтинг сейчас у него лучший со времен мпв-2017. Сломал ваш план в первую четверть, помог сделать +20 к перерыву, ну а дальше дело техники. Тем более Лейкерс сами были не фонтан.
"ну а дальше дело техники" - сажать после пары неудачных эпизодов и вообще не выпускать на вторую половину) как замаскировал то, мастер
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Givi Shotadze
Ответ Антон Антнов
ЛАЛки ржали всю игру. И интервью это шуточное. Они вышли кардио поделать. А Вэстбрук порвал пятую точку, чтобы затащить ЛАК на Фиников. Красавчик!
Это надо понимать. Для этого болеть за команду, а не хейтить ))))
Финикс в первом раунде точно хуже чем выиграть одну из двух игр у 8-10 команды.
Проиграли специально вряд-ли, но пробовали победить без усилий, даже не фолили в защите...
+3
-1
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DeX
Лю переиграл и уничтожил Лейкерс, вовремя посадив Расса на банку
+5
-1
+4
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Xell
Потому что да Лак играли здорово. Но Лал не играли вообще.
+1
-3
-2
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Xell
Думаю Лал спецом слили. Если выиграют у Финикса, то ГС займет 7место проиграв Кингз а Лал будут 6.
+2
-4
-2
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Tim Timson
план Б интересно какой?) или это много для Хэма?)
+1
-1
0
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Тосканский Дьявол
4-0, опять подтерлись «первым клубом ЛА»
+3
-6
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Tiemme
Ответ Антон Антнов
ЛАЛки ржали всю игру. И интервью это шуточное. Они вышли кардио поделать. А Вэстбрук порвал пятую точку, чтобы затащить ЛАК на Фиников. Красавчик!
Главное, что он сохранил свою команду в зоне ПО, а ЛАЛ еще жопу рвать с НОП, как минимум. И глядя на прошедшую игру, на Лейкерс я бы не ставил…
+3
-5
-2
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Tiemme
Энтони, ну признайся, план Леброн придумал пока ногу отмачивал в ведре со льдом и текилой? Стратег, епта! К тренерской карьере готовится, ясен пень!
+3
-1
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Air Rodman
В Клипперс Уэстбрук бросает с лучшим процентом в карьере, двухи 55%, трехи достойные 33%, эффективный процент eFG=53%. Атакующий рейтинг сейчас у него лучший со времен мпв-2017. Сломал ваш план в первую четверть, помог сделать +20 к перерыву, ну а дальше дело техники. Тем более Лейкерс сами были не фонтан.
Ну учитывая, что его держат не так как Карри или Дюрэнта и позволяют бросать без сопротивления - такое себе)
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