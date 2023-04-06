Энтони Дэвис: «Наш план на игру заключался в том, чтобы позволить Уэстбруку бросать по кольцу»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что план команды на матч против «Клипперс» (118:125) заключался в том, чтобы позволить Расселлу Уэстбруку бросать по кольцу в надежде, что тот будет промахиваться.
«У него пошел бросок. Он забросил пару трехочковых, пару мячей со средней дистанции. Это придало им энергии.
Наш план на игру заключался в том, чтобы позволить ему бросать по кольцу. Но он начал попадать. Это как снежный ком покатилось по всем остальным, которые тоже начали попадать. Им удалось завести трибуны», – сказал Дэвис.
Уэстбрук набрал 10 очков в первые 7 минут матча и завершил встречу с 14 очками.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
так что .. аргумент у тебе конечно мощный ))
Финикс в первом раунде точно хуже чем выиграть одну из двух игр у 8-10 команды.
Проиграли специально вряд-ли, но пробовали победить без усилий, даже не фолили в защите...