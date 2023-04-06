Леброн Джеймс случайно отдал передачу Расселлу Уэстбруку, сидевшему на скамейке

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА видео Расселл Уэстбрук Трой Браун Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Клипперс» (118:125) случайно отдал передачу бывшему одноклубнику Расселлу Уэстбруку, сидевшему на скамейке запасных соперника.

Джеймс хотел отдать в угол Трою Брауну, но тот ушел с бросковой позиции, и мяч после передачи Леброна оказался в руках Уэстбрука. Расселл встал со скамейки и сделал вид, что собирается бросить по кольцу.

Уэстбрук начинал нынешний сезон в составе «Лейкерс», но его обменяли в «Юту» перед дедлайном. После выкупа контракта защитник перешел в «Клипперс».

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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