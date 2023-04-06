Леброн Джеймс случайно отдал передачу Расселлу Уэстбруку, сидевшему на скамейке

Форвард «Лейкерс» во время матча против «Клипперс» (118:125) случайно отдал передачу бывшему одноклубнику , сидевшему на скамейке запасных соперника.

Джеймс хотел отдать в угол Трою Брауну, но тот ушел с бросковой позиции, и мяч после передачи Леброна оказался в руках Уэстбрука. Расселл встал со скамейки и сделал вид, что собирается бросить по кольцу.

Уэстбрук начинал нынешний сезон в составе «Лейкерс», но его обменяли в «Юту» перед дедлайном. После выкупа контракта защитник перешел в «Клипперс».

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?